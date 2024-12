LADISPOLI – Da una ciclabile all’altra. Stravolgimento della viabilità con i cantieri pronti a partire. Da una parte i 650mila euro di Città Metropolitana per collegare il centro a Fiumicino, passando per Marina San Nicola. Dall’altra il milione e mezzo per il tratto nord dalla stazione a Torre Flavia. E intanto in queste ore sono iniziati i cantieri del tragitto che dallo scalo ferroviario raggiungeranno il lungomare di Ladispoli attraversando i giardini centrali di via Ancona. Lo ha reso noto Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici. «Il progetto complessivo della ciclopedonale – spiega – prevede un percorso di circa tre chilometri che da piazzale Roma permetterà di raggiungere in bicicletta Torre Flavia. La ciclopedonale si congiungerà ai giardini centrali attraverso via Venezia». Questa forse è la novità più importante visto che saranno smantellate decine e decine di posti per le auto. I residenti forse non digeriranno questa soluzione, proprio come avvenuto nel rione Caere Vetus. «L’obiettivo finale – conclude De Santis - è quello di valorizzare il nostro litorale grazie ad sistema integrato tra mobilità e fruizione naturalistico-culturale. Potremo contare su infrastrutture attrezzate che raggiungeranno siti di interesse naturalistico e archeologico, come le nostre spiagge e il parco palude di Torre Flavia, con punti di sosta belvedere attrezzati». Per permettere i lavori del nuovo tratto di ciclabile dalle 8 di lunedì 4 marzo e fino al termine dei lavori è vietata la sosta e la fermata e il transito di tutti i veicoli in Via Venezia (lato destro direzione mare), dall’intersezione con via Rapallo e l’intersezione con via Ancona.

I tratti interessati - informa Palazzo Falcone - saranno segnalati ed evidenziati con segnaletica almeno 48 ore prima.

