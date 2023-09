CLARISSA MONTAGNA

FIUMICINO - Un grande traguardo, aria di festa e tanta emozione: dopo sacrifici, impegno e dedizione la “Casa di Enzo” è diventata finalmente realtà. E’ un bagno di folla quello accorso per assistere all’inaugurazione del centro diurno e notturno per disabili adulti, dove cittadini, istituzioni, e il mondo della politica si sono riuniti per prendere parte a questo momento speciale. Un pomeriggio dove gli ospiti del centro sono stati i protagonisti, tra canti, musica, balli e risate.

E la “Casa di Enzo” è proprio questo: un luogo dove tutti possono sentirsi a casa, divertirsi e socializzare: «Perché la Casa di Enzo? Perché Enzo è un ragazzo che purtroppo oggi non c’è più – ha dichiarato Mauro Stasio, consigliere comunale di maggioranza, ex presidente di Insieme con i disabili -. A lui è dedicato questo centro, una struttura per disabili, ma che è aperta a tutta la comunità perché non vogliamo ghettizzare: questa è la casa dell’inclusione».

Con un ampio e luminoso spazio interno, dotato di tutte le necessità, ed un grande giardino, la “Casa di Enzo” è un posto dove stare insieme significa tutto e dove si fa parte di una grande famiglia: «L’applauso più grande lo rivolgiamo ai nostri ragazzi – ha proseguito Stasio – senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Il centro è unico perché sul territorio di Fiumicino non ce ne sono di eguali. Il bisogno dei nostri ragazzi c’è, il sostegno c’è, sono le strutture che non ci sono. Ma la nostra Amministrazione ha un cuore, il nostro Sindaco ha un cuore ed ha preso subito in mano la situazione in mano, dimostrando l’attenzione alle fasce più deboli. Sappiamo che c’è da lavorare molto sui servizi sociali e che il territorio è grande. Ma noi vogliamo costruire, non distruggere, case famiglie, centri diurni ecc.. per far sì che questi servizi non vengano mai sospesi».

«Dobbiamo a Mauro Stasio la realizzazione di tutto questo - ha aggiunto Elisabetta Fratini, presidentessa dell’associazione Insieme con i disabili Onlus -. La sua caparbietà ha fatto sì che il nostro sogno diventasse realtà. Dopo aver ottenuto la concessione d’uso del terreno e successivamente il permesso per costruire, ci siamo rimboccati le mani ed ora eccoci qua. Ma dobbiamo ringraziare anche Alitalia Onlus e Aeroporti di Roma, che ci hanno donato una buona parte dei fondi, insieme a tutti i nostri sponsor. Fondamentale è stato il contributo di noi soci dell’associazione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma ora puntiamo al ‘Dopo di Noi'».

Scopo non solo della struttura, ma della città stessa è proprio questo offrire servizi alla persona che seguano la linea sociale: «Fiumicino è da sempre una città solidale, che accoglie e non esclude - le parole del sindaco Mario Baccini -. Siamo tutti uniti come consiglieri di maggioranza e di opposizione, come città e volontariato per fare insieme cose concrete. Sono molti i punti che ci uniscono e pochi quelli che ci dividono. Ed una è proprio questa». Il primo cittadino rivolge poi un saluto speciale a Lollo, giovane disabile dell’associazione, che per un giorno ha vestito i panni di Sindaco di Fiumicino.

Tutto questo, come ha ribadito l’assessora al Sociale, Monica Picca, «è possibile grazie alla sinergia tra Comune e Regione. Con questo collegamento diretto sono tanti i progetti a tutela non solo della disabilità, ma del sociale in generale. Non ci sentiamo soli e ringrazio Ezio Di Genesio Pagliuca e tutta la Commissione, perché il nostro lavoro procede in perfetta sintonia».

«La Casa di Enzo è progetto nato e sviluppato in questi ultimi anni, – è il commento del capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca – a cui abbiamo creduto e per il quale ci siamo adoperati con tutti i mezzi possibili. È importante, però, proseguire su questo passo: vogliamo che sempre più strutture di questo tipo possano nascere e crescere nel nostro territorio, e che possano essere poi immesse nel sistema pubblico socio-sanitario».

Durante l’evento non sono mancati, poi, i complimenti degli Assessori regionali presenti: «Ringrazio il sindaco Baccini per l’umanità, la sensibilità la disponibilità dimostrata – ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Pino Cangemi per questi progetti. E ringraziamo Mauro Stasio per aver fatto diventare questo centro realtà». «Nel Lazio ancora non esiste un modello strutturato di assistenza sociale – ha spiegato durante il suo intervento Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio -. Questo centro rispetta gli standard e i requisiti di qualità, ma ci sono centri e centri. Bisogna strutturare un percorso. In questi sei mesi ho studiato approfonditamente la tematica ed entro la fine dell’anno porterà una delibera importante per creare un modello che vada anche ad innalzare il livello della formazione degli operatori».

All’evento erano presenti tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, consiglieri di maggioranza e di opposizione, la comandante Carola con corpo della Polizia locale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera con il Comandante della Capitaneria di Porto Roma-Fiumicino Giuseppe Strano, la Misericordia di Fiumicino e l’Associazione Nazionale Police Association (Ipa).

All’inaugurazione della Casa di Enzo era presente anche Area Solidarietà Alitalia onlus, la prima associazione che ha creduto in questo progetto che ha reso possibile la posa della prima pietra e delle fondamenta.

Dopo il taglio del nastro, per concludere l’indimenticabile giornata, un ricco buffet e tanta musica.