TOLFA - La bodybuilder Daniela Cerreti nell'Olimpo del bodybuilding internazionale. Grandissima stagione di successi per l'atleta Daniela Cerreti che ha collezionato nel giro di pochi giorni importanti risultati a livello nazionale ed internazionale nelle più rinomate competizioni di bodybuilding.

Da diversi anni impegnata nel mondo del fitness e del bodybuilding Daniela ha conquistato il primo posto nella categoria "Miss Fitness" della competizione "Trofeo Perusia" tenutasi a Perugia lo scorso 18 maggio ed ha replicato il successo con un primo posto ottenuto al "Campionato Italiano Assoluto Rimini Wellness" tenutosi lo scorso 2 giugno. La tenacia e la grinta ma, soprattutto, tanto duro lavoro hanno portato poi alla ciliegina sulla torta di una già splendida stagione: il secondo posto della più importante gara a livello internazionale tenutasi a Budapest lo scorso 16 giugno: la "World Championship Wabba International". È stato un importantissimo palcoscenico su cui si sono confrontati i più grandi atleti di bodybuilding a livello mondiale e in cui Daniela ha dimostrato di saper brillare in maniera eccellente. Quello della Cerreti è stato un crescendo di successi che ha fatto conoscere l'atleta tolfetana a livello internazionale, ma che ha premiato anche un lungo cammino fatto di passione e di molti sacrifici, perché Daniela oltre che ottima atleta e personal trainer certificato che collabora con diverse palestre del comprensorio, gestisce la propria attività di hair stylist da anni cercando di conciliare impegni familiari di lavoro e sportivi.

In attesa di sapere quali altri progetti bollono in pentola per questa instancabile atleta facciamo le più vive congratulazioni a Daniela Cerreti per quanto raggiunto e un grande in bocca al lupo per le prossime gare.

