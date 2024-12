ALLUMIERE - Una Allumiere colorata e festosa ha accolto migliaia di persone per quella che è la giornata più importante e sentita del paese, quella del Palio delle Contrade, arrivato quest’anno alla sua 58^ edizione. Sbandieratori, sfilata del corteo storico e poi le tre batterie della corsa dei somari montati dai fantini, la parte che tutti amano di più e che i contradaioli vivono appieno. La prima batteria si è conclusa con La Bianca in testa, seguita da Burò, Ghetto, Polveriera, Sant’Antonio e Nona. La seconda batteria è stata vinta dal Burò, seguito da La Bianca, Polveriera, Ghetto, Sant’Antonio e Nona.

Un testa a testa tra La Bianca e Burò, la prima con 20 punti e la seconda con 22 punti, ed un’ultima batteria al cardiopalma. La piazza in fermento ed il via per la terza batteria. Pochissimi minuti ed è esplosa la festa: a dominare il bianco-verde con La Bianca che, dopo 42 anni, torna a vincere il Palio delle Contrade. E lo fa in grande, essendosi aggiudicata anche le altre due competizioni, come miglior Corteo Storico e migliore esibizione del gruppo sbandieratori. (foto Nicoletta Vittori)

Una vittoria, quella della contrada La Bianca, quest’anno particolarmente sentita, nel ricordo di tre suoi giovani figli, Simone ed Alessio Torroni, entrambi vittime di incidenti stradali, l’ultimo Simone a maggio scorso. E di Stefano Sgamma (Zì Sté). E la vittoria è dedicata tutta a loro.

La contrada La Bianca del presidente Massimo Speroni ha schierato i suoi tre somari Nero di Troia alla prima batteria, Biscotto nella seconda e Schicchera nell’ultima, quella decisiva.

Festeggiamenti sotto il balcone del Comune, per afferrare il Palio realizzato dalla bravissima artista Danila Pietrini. Poi festa, per tutta la serata, tra abbracci commossi, cori, caroselli, lacrime di gioia e fuochi d’artificio.

Oltre mille persone hanno seguito la diretta social di Pietro Monaldi.

