La banda dell’esercito si esibirà in concerto venerdì prossimo alle 18 in piazza San Lorenzo. L’evento è organizzato dal comando aviazione dell’esercito e dall’Avis comunale, in occasione del 65° anniversario di fondazione dell’Avis. Un evento che va oltre la pura esibizione musicale: il ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Campo delle Rose, un’organizzazione che si occupa di sostenere ragazzi autistici e con disabilità mentale. I fondi raccolti contribuiranno al completamento di un centro diurno e residenziale, che fornirà un ambiente sicuro e stimolante per i giovani affetti da queste condizioni. Il concerto rappresenta quindi un’opportunità unica per unire l’amore per la musica all’aiuto concreto verso coloro che necessitano di sostegno e attenzione speciale. Partecipando a questo evento, non solo si avrà l’opportunità di ascoltare musica di alta qualità, ma si contribuirà anche a fare una differenza nella vita di questi ragazzi speciali. «Non mancate a questa serata straordinaria, che unisce l’arte alla solidarietà», fanno sapere gli organizzatori. I biglietti sono disponibili in prevendita presso la sede dell’AvisS Comunale di Viterbo, Via E. Fermi n. 15 (Cittadella della Salute), piano 0 stanza 05, dalle 8 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0761- 237371.