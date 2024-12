LADISPOLI - Kimba, il leone fuggito dal circo a Ladispoli lo scorso inverno, diventa il protagonista del libro di Davia Bondanza. Si intitola "Il leone di Ladispoli" e racconta la cattura del felino.

I fatti risalgono al pomeriggio dell'11 novembre 2023. Per la città balneare si diffonde la notizia della fuga di un leone dal circo che in quei giorni stazionava in un terreno di viale Mediterraneo, nei pressi del fosso Vaccina. Subito le ricerche a tappeto. L'invito da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni, alla popolazione, a non uscire di casa. Decine e decine di uomini impegnati in città a individuare e a catturare il leone che nelle ore serali ha iniziato a vagare anche per vie del quartiere Cerreto (in prossimità del circo).

Le autorità decidono di rivolgersi al dottor Raffaele Bisegna, tecnico esperto nella cattura di animali, attraverso la tecnica della telenarcosi. La sua missione è semplice e complicata allo stesso tempo: mettere al sicuro i cittadini e salvare la vita al "fuggitivo". Intervistato dall'autrice del libro, Bisegna racconta tutte le concitate fasi di una giornata indimenticabile, culminata con quel colpo "fatale" che ha interrotto la fuga di Kimba. Nel libro c'è spazio anche per la testimonianza di Rony Vassallo, direttore del circo "Rony Roller" da dove il leone era fuggito. Nonostante, per fortuna, la cattura del re della foresta sia andata a buon fine, restano tuttora molti dubbi e interrogativi su come sia potuto accadere un fatto del genere.

Ad aprire il libro la prefazione di Vittorio Sgarbi che paragona questo episodio di cronaca alla leggenda del leone. Nella raccolta medievale di bibliografie agiografiche di Jacopo da Varazze, compilata nella seconda parte del 1200, si narra, infatti, un episodio che vede protagonisti un leone ferito e San Girolamo. Piuttosto che scappare, in preda alla paura, San Girolamo accoglie il leone nel suo monastero per curarne le ferite ed alleviarne le sofferenze. Uno straordinario fatto di cronaca diventa per l’autrice Davia Bondanza l’occasione per analizzare più da vicino il rapporto tra l’uomo, la natura e gli animali. Il libro è acquistabile dal 12 aprile su Amazon ma anche sul sito della casa editrice La Bussola Edizioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA