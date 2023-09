FIUMICINO - Nella sede di Agro Isola Sacra, si è svolta un’assemblea con gli assessori e consiglieri comunali, i comitati cittadini e le associazioni di Isola Sacra.

I comitati di quartiere di Isola Sacra hanno indetto un’ assemblea con i consiglieri comunali di Fiumicino, un’ occasione per far conoscere le varie realtà e problematiche vissute nel quartiere più popoloso del Comune, per toccare con mano in prima persona la realtà del territorio e creare un’ occasione di incontro costruttiva tra Consiglio comunale e comitati cittadini.

L’ assemblea ha avuto come temi principali : il territorio, l’ambiente, la vivibilità, i vincoli, la viabilità, il turismo, i punti di aggregazione, il piano di illuminazione pubblica e la fibra.

«Tanti i temi trattati, – spiegano i comitati – a partire dal vincolo idrogeologico, che con il potenziamento e ristrutturazione delle Idrovore ormai terminato, non ha più motivo di esistere e va deperimetrato celermente.

Si è parlato della viabilità che inevitabilmente va modificata e migliorata, visto che sul territorio sono previste nuove opere, va sollecitato il nuovo ponte della Scafa, altrimenti va preso in seria considerazione il progetto redatto dai comitati cittadini. Si è discusso di una piazza che la lnon ha ma merita di avere».

I comitati hanno chiesto anche a che punto fosse il piano di illuminazione pubblica e della fibra ottica.

«Una problematica importante affrontata – proseguono i comitati – è quella relativa ai casali storici dell’Opera Nazionale Combattenti che andrebbero ristrutturati e affidati ad associazioni del territorio.

`I temi, di grande importanza per il nostro territorio, sono stati ascoltati con grande interesse dal Consiglio, ed è nato un dialogo costruttivo nell’ interesse esclusivo della comunità.

La squadra del Comune ha condiviso il percorso che vogliamo intraprendere nell’esclusivo interesse della crescita del territorio della comunità di Isola Sacra».

«Può dunque ritenersi positivo – concludono i comitati di quartiere – l’ incontro tra comitati e associazioni di Isola Sacra con i consiglieri e assessori residenti, che hanno promesso un impegno sincero sulla riqualificazione del territorio».