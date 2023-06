CERVETERI - Un botto e poi la fuga a piedi. Ancora panico per le strade di Cerenova dove ancora una volta qualcuno, durante la notte è andato a finire con la sua auto su quelle in sosta causando ingenti danni. A denunciare la vicenda i residenti. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del centro commerciale di via Oriolo intorno alle 3.30 del mattino. «Ho sentito tutto - scrive Davide – erano 3 ragazzi sono fuggiti a piedi. La macchina non è ripartita. Uno di loro chiamava con il nome il compagno». In tutto sarebbero quattro le auto distrutte dall’impatto, alle quali vanno ad aggiungersi anche alcuni cartelli stradali divelti da ignoti. Pochi giorni fa un altro incidente ha distrutto un’auto in sosta nei pressi di un’attività commerciale. «Spero che i carabinieri non abbiano grandi difficoltà nel rintracciarli, viste le tracce che lasciano» è l’amaro commento di un altro residente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA