CERVETERI - Era appena uscita dalla chiesa SS Trinità dove aveva preso parte alle funzioni religiose e stava semplicemente attraversando la strada quando si è ritrovata a terra. Protagonista dell'incidente, una donna di 76 anni. La signora era con un'amica. A farla cadere rovinosamente in strada sarebbe stata una persona a bordo di un monopattino elettrico. La signora non si sarebbe quasi accorta di nulla, ma ad assistere alla scena erano presenti anche altre persone. Per fortuna la caduta non ha avuto pesanti conseguenze. Solo qualche ecchimosi sulle labbra. A "salvarla" c'ha pensato il libro delle preghiere che la 76enne aveva in mano in quel momento. Nella caduta ha sbattuto infatti il viso sul libro. Polso rotto invece per l'amica che stava camminando con lei sottobraccio. Non è la prima volta che i monopattini siano protagonisti di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo risale a luglio: due minori a bordo del mezzo elettrico sono finiti addosso a una Volkswagen Polo guidata da un’anziana signora sfondando il vetro posteriore e volando all’interno dell’abitacolo. Il tutto a pochi passi dal centro cittadino.

