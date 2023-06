CIVITAVECCHIA – Spaventoso investimento, ieri mattina attorno alle 10, sulla Mediana, all’altezza del parcheggio del tribunale. La dinamica è purtroppo quella che spesso si verifica in quella zona, come racconta chi quotidianamente si trova lì per studio o per lavoro.

Una ragazza infatti stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali che si trovano nella parte di rettilineo, quando è stata colpita in pieno da un furgone: il mezzo, stando alle prime ricostruzioni, non si sarebbe accorto dell’auto che, davanti a lui, aveva rallentato proprio per consentire l’attraversamento pedonale, colpendo in pieno la ragazza. Per lei una corsa in codice rosso all’ospedale San Paolo, dove è arrivata con la frattura di un braccio, la lussazione di una caviglia, naso rotto, un versamento ai polmoni ed uno all’altezza della tempia. La ragazza è al momento sotto osservazione e sarà sottoposta oggi a nuovi controlli per capire se dovrà essere sottoposta o meno ad interventi chirurgici. Nel frattempo la Polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

