Interruzione del flusso idrico a Viterbo domani per un intervento di messa in esercizio di alcuni nuovi tratti di condotta. Talete fa sapere che "ai fini dell'esecuzione dell'opera, si renderà necessario interrompere il servizio idrico dalle 8,30 fino a termine lavori. Presumibilmente alle 18. Le zone interessate sono strada Santissimo Salvatore a partire dall'incrocio con via dell'Artigianato in direzione del carcere, strada Caprini, strada Teverina dai mercati generali fino al mattatoio comunale. Potranno essere interessate anche le zone limitrofe. Talete sottolinea che «durante il corso dei lavori e nelle prime ore successive all'intervento, potranno presentarsi fenomeni di torbidità in rete e casi di abbassamento di pressione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA