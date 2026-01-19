«Bene l’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Lazio con gli Enti di Governo d’Ambito di Viterbo (Egato 1) e Rieti (Egato3) e con i gestori Acqua Pubblica Talete e Sabina per presentare una proposta unitaria al Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi)».

Così in una nota congiunta il presidente della Commissione Lavori Pubblici della Camera Mauro Rotelli, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, Giulio Zelli.

«L’intesa - proseguono - riguarda in particolare la realizzazione di un’opera strategica volta ad interconnettere i sistemi idrici della media e bassa Sabina con quelli della Tuscia, attraverso la condotta che deriva dall’Acquedotto del Peschiera a Salisano. L’intervento permetterà di rafforzare la sicurezza e la qualità dell’acqua nei territori delle province di Viterbo e Rieti».

Rotelli, Sabatini e Zelli sottolineano che «l’opera consentirà infatti di mettere in rete il sistema idrico del Peschiera–Le Capore, una delle principali risorse idriche d’Europa, con i sistemi locali della Tuscia e della Sabina, permettendo di superare definitivamente le criticità legate alla presenza di arsenico e fluoruri nelle acque e di ridurre il ricorso a trattamenti di potabilizzazione eccessivamente costosi. La Regione Lazio - aggiungono - assumerà il ruolo di soggetto proponente della candidatura al Pniissi, coordinando l’azione degli Egato e dei gestori, che costituiranno una rete d’impresa per la realizzazione delle opere.

Un grazie alla Giunta Rocca e all’assessore regionale ai lavori pubblici Manuela Rinaldi - concludono - per la vicinanza alle nostre comunità, già espressa in passato con il sostegno alla risoluzione delle principali problematiche idriche della Tuscia. Questo importante accordo e l'opera infrastrutturale connessa consentiranno al Lazio un salto di qualità verso un sistema idrico più moderno, economicamente sostenibile e in grado di rispondere ai bisogni del nostro territorio, garantendo la qualità delle acque».