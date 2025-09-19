ALLUMIERE - Un servizio utile e atteso dalla comunità è stato attivato ad Allumiere: è stata infatti installata la nuova torretta per la ricarica delle schede elettroniche necessarie all’utilizzo delle fontane leggere presenti sul territorio. La postazione si trova in una zona centrale e facilmente raggiungibile, all’ingresso del Palazzo comunale, e servirà le utenze delle fontane di Largo Sesto Galimberti e di La Bianca (Piazzetta). Le fontane leggere, molto apprezzate dai residenti per la possibilità di prelevare acqua potabile a costi contenuti e in totale sicurezza, funzionano con un sistema di schede ricaricabili. Fino ad oggi il sistema di ricarica aveva qualche limite pratico; ora, grazie alla nuova torretta, i cittadini avranno a disposizione un punto comodo e centralizzato, che semplifica la procedura e rende più immediata la fruizione del servizio. L’installazione della torretta rappresenta un passo importante per incentivare l’utilizzo delle fontane leggere, uno strumento che non solo offre acqua di qualità, ma contribuisce anche a ridurre l’uso della plastica, promuovendo comportamenti più sostenibili. Un segnale positivo, che si inserisce nel percorso di attenzione ambientale e di innovazione dei servizi pubblici perseguito dall’amministrazione comunale. Maggiore comodità: i cittadini possono ricaricare le schede in centro, senza dover ricorrere a procedure complesse; accessibilità garantita: la posizione davanti al Municipio rende la torretta visibile e raggiungibile da tutti; valorizzazione del servizio idrico: le fontane leggere diventano ancora più funzionali, incentivandone l’utilizzo quotidiano; riduzione degli sprechi: la possibilità di gestire le ricariche in autonomia favorisce un consumo più consapevole e calibrato. L’arrivo di questa torretta è accolto con soddisfazione, perché segna un ulteriore passo avanti nella direzione di servizi più efficienti e vicini alle esigenze quotidiane delle famiglie.Allumiere conferma così la volontà di puntare su praticità, sostenibilità e qualità della vita, offrendo ai cittadini strumenti concreti per vivere meglio il proprio territorio.