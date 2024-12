VITORCHIANO - Iniziata la terza raccolta settimanale aggiuntiva della frazione “umido-organico”. E’ l’amministrazione comunale a ricordarlo alla cittadinanza.

«Ricordiamo che anche per questa estate 2024 verrà eseguita, nella giornata del giovedì, il terzo ritiro settimanale della frazione ‘umido-organico’, così come peraltro indicato nel relativo calendario 2024 distribuito ad inizio anno», si legge in una nota dell’amministrazione.

«L'estensione del servizio con il terzo ritiro della frazione ‘umido’ (oltre al ritiro della frazione ‘plastica e metalli’) è confermato come gli scorsi anni dall’assessorato Ambiente per andare incontro alle specifiche necessità della stagione estiva e sarà attivo in tutti i giovedì dal 13 giugno su fino al 12 settembre 2024», concludono dal Comune.

