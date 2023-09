ORTE farà da sfondo al prossimo incontro internazionale dei Citizens’ Panel, in programma dall’8 al 12 settembre. Questo evento significativo segna un momento cruciale nel progetto Faces – Fostering a Civic European Solidarity, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea attraverso il Programma Europa dei Cittadini con l’obiettivo principale di dare maggiore potere ai cittadini europei rafforzando al tempo stesso l’unità dell’Ue di fronte alle sfide contemporanee. In un’epoca caratterizzata da rapidi progressi tecnologici nella comunicazione e nei media, il progetto Faces riconosce i pericoli posti dalla diffusione della disinformazione e della propaganda. Di conseguenza, il progetto cerca di coinvolgere attivamente i cittadini in dialoghi costruttivi su questioni cruciali dell’Ue. L’incontro internazionale fungerà da piattaforma inclusiva per coinvolgere i cittadini in dibattiti su argomenti vitali legati all’Ue.