FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino promuove la kermesse “Incontri letterari“. Cinque saranno gli “incontri letterari”, previsti a partire dal 27 ottobre 2023 , che vedranno protagonisti illustri autori come Luca Palamara, Walter Rodinò, Marika Campeti, Roberto Vannacci e Federico Palmaroli, in arte “Osho”. Un’occasione per mettere la cultura al centro come fondamento di una società,

Gli autori attesi per il primo incontro letterario presenteranno il loro titolo più recente alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e dell’assessore alla cultura, Valentina Torresi.

«La cultura è un forte strumento di diplomazia preventiva – dichiara il sindaco Baccini – sana i conflitti e crea un tessuto fertile per la progettazione di una classe dirigente e sociale sempre più preparata».

«Come presidente del Consiglio Comunale sono orgoglioso di aprire l’Aula consiliare ai cittadini per incentivare la cultura come strumento di coesione sociale» afferma Roberto Severini.

Conclude l’assessore alla cultura Torresi: «Leggere, imparare e confrontarsi sono attività utili alla crescita dell’individuo ed al suo sviluppo e noi, come amministrazione, ci spenderemo sempre per promuovere iniziative di questo tipo».