SANTA MARINELLA – Incidente sull’ Aurelia all'altezza del ristorante La Rotonda a Santa Marinella.

Per cause in corso d’accertamento, una bicicletta guidata da una donna si sarebbe scontrata con un’auto Panda rossa.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza con i sanitari che hanno trasportato la donna presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia locale per i rilievi del caso.

La strada è rimasta bloccata: il traffico sull’Aurelia è rimasto bloccato per il tempo necessario ai rilievi, è poi ripreso sulla sola corsia lato monte. Il fatto è accaduto intorno alle 10.

