Si svolgeranno domani alle 15, nella chiesa parrocchiale di Grotte Santo Stefano, i funerali di Sergio Buco, il 72enne morto sabato sera in un incidente stradale lungo la strada Sipiccianese nel territorio di Vitorchiano.

L’uomo era in sella alla sua moto Guzzi quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada sulla corsia opposta. Inutili i soccorsi e l’attivazione dell’eliambulanza, l’uomo infatti è morto prima del decollo di Pegaso. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Tra le ipotesi quella che possa aver avuto un malore.