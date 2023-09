E’ stata disposta l’autopsia sui corpi di Augusto Scudieri e Hossain Md Salman, l’84enne di Cellere e il 24enne originario del Bangladesh morti venerdì mattina in uno scontro tra la Panda su cui viaggiavano e il rimorchio di un trattore. L’incidente è avvenuto a Canino. Stando ai primi rilievi il trattore sarebbe stato fermo in mezzo alla strada per recuperare alcune cassette cadute dal carico che stava trasportando. La Panda, condotta da Scudieri, non è riuscita a schivare il mezzo. L’impatto è stato così violento che l’uomo e il giovane che gli viaggiava accanto sarebbero morti sul colpo.

Pare che i due fossero diretti in campagna per fare la vendemmia. Hossain Md Salman, in attesa di un lavoro e pronto a chiedere asili politico, dava una mano all’anziano. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini. Tra gli elementi da chiarire la velocità con cui procedeva l’auto, la visibilità della strada, se Augusto Scudieri abbia avuto un malore. Elemento quest’ultimo che potrebbe essere chiarito con l’autopsia.