LADISPOLI – Violento scontro tra due auto all’incrocio tra via Venezia e via Napoli. Due i feriti: i rispettivi conducenti di una Renault Clio e di una Nissan Juke. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco per liberare uno dei due uomini dalla lamiere accartocciate e due pattuglie della polizia locale per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa. Fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita i due trasportati all’ospedale Padre Pio di Bracciano. Polemiche da parte dei residenti perché l’area è interessata dal cantiere della ciclabile e quell’incrocio viene reputato poco sicuro.