Disagi oggi in autostrada per un incidente che si è verificato tra Orte e Attigliano in direzione Nord. Lo scontro si è verificato intorno alle 11, all’altezza del chilometro 481, e ha coinvolto sei auto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione V tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: si sono registrati infatti fino a 10 chilometri di coda in direzione Firenze. Agli automobilisti è stato consigliato di uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 ad Orvieto. Intorno alle 13.30 il transito è tornato a due corsie e le code sono andate progressivamente diminuendo.