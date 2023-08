CIVITAVECCHIA – Nuova “tegola” sul mercato cittadino dove nel pomeriggio di venerdì un incidente ha causato la chiusura dell’intera piazza Regina Margherita.

Come hanno spiegato da Palazzo del Pincio in una nota, secondo una prima ricostruzione una spazzatrice di Csp, che stava operando le pulizie dopo l’orario di vendita, ha colpito per cause ancora in corso di accertamento un pilastro della copertura, causando un evidente danno. Sul posto sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che hanno verificato la staticità della struttura, alla presenza del vicesindaco Manuel Magliani, dell’assessore al Commercio Dimitri Vitali e di funzionari e operai del Comune, oltre ad agenti della Polizia locale. I vigili del fuoco hanno successivamente, in serata, inviato all’Amministrazione un fonogramma nel quale affermano che «non potendo escludere l’evoluzione dello stato di pericolosità, si ritiene necessario eseguire, con la massima urgenza, da parte di tecnici qualificati e responsabili, un’accurata verifica e conseguente messa in sicurezza della tensostruttura» di piazza Regina Margherita, «al fine di predisporre idonei interventi di assicurazione, ripristino e consolidamento che il caso richiede».

Proprio Magliani, in tarda serata, ha quindi firmato una ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla messa in sicurezza della tensostruttura collocata in Piazza Regina Margherita con temporanea interdizione al transito pedonale e veicolare, che comporterà anche modifiche alle normali attività di vendita.

I LAVORI PER LA RIAPERTURA – Già da ieri operai specializzati di una ditta hanno messo in sicurezza l’area per conto del Comune: l’area tornerà a disposizione della cittadinanza e degli operatori non appena certificata la tenuta e l’efficacia dell’intervento ai fini della sicurezza pubblica. Come ha spiegato il vicesindato Manuel Magliani, infatti, per la riapertura dell’area saranno necessarie delle certificazioni da parte dei tecnici che potrebbero arrivare già domani. «Il nostro obiettivo - ha detto - è quello di consentire il normale lavoro agli operatori del mercato e, al tempo stesso, un normale deflusso del traffico in modo che anche i residenti possano essere tutelati. Speriamo di ottenere già da lunedì (domani per chi legge, ndr) le certificazioni necessarie per riaprire in sicurezza». Disagi per gli operatori di piazza Margherita, alcuni si sono spostati lato cinema andando ad aggiungersi agli altri che si trovano lì per la chiusura del tratto delle Carcerette dopo il crollo dei giorni scorsi, insomma il mercato, possiamo dirlo, cade letteralmente a pezzi.

IL COMMENTO – «Questo incidente, con annessa chiusura temporanea, sancisce il colpo di grazia al mercato oramai abbandonato da tutti». Lo dice il presidente della Confcommercio litorale Lazio nord Graziano Luciani intervenendo in merito all’episodio di venerdì pomeriggio che ha portato al transennamento di una parte di piazza Regina Margherita e vie limitrofe con disagi facilmente intuibili per i commercianti e gli operatori che lavorano sotto la tensotruttura, fatiscente da tempo. Un episodio che fa riflettere sulla fatiscenza dell’intera area perché, come si ricorderà, pochi giorni fa il distacco di parti di intonaco e di tegole dalle carcerette portò alla chiusura di un altro tratto del mercato, con annesso spostamento verso il cinema degli operatori con il banco proprio nella zona pericolante. Situazioni ormai sempre più all’ordine del giorno in un’area che sembra sempre più abbandonata. «Sperando - conclude Luciani - di accelerare il ripristino. Esprimo vicinanza a chi forzatamente deve rimare chiuso».

