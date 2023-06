FIUMICINO - Un incendio di sterpaglie è divampato all’interno della Riserva di Focene, coinvolgendo sia la vegetazione circostante che la boscaglia e un fabbricato abbandonato situato all’interno della pineta, presumibilmente occupato da abusivi.

Il fronte del fuoco si è esteso per circa 700 metri, rappresentando una di grande preoccupazione per la sicurezza del territorio e la conservazione dell’ambiente.

L’incendio è stato prontamente segnalato da Emanuele Borrini, e la Protezione Civile “Misericordia” di Fiumicino ha prontamente risposto, intervenendo con una squadra sul luogo dell’emergenza, a supporto dei Vigili del Fuoco. E’ stato così possibile avviare immediatamente le operazioni di spegnimento e contenimento del fuoco, limitando i danni e prevenendo rischi per la popolazione potenziale locale e l’ecosistema circostante.

La Riserva di Focene rappresenta un patrimonio naturale di straordinaria importanza, che ospita numerose specie animali e vegetali protette.

La combustione delle sterpaglie e la propagazione dell’incendio alla boscaglia rappresentano una minaccia concreta per l’equilibrio ecologico e la biodiversità dell’area.

Si sospetta che il fabbricato abbandonato all’interno della pineta sia stato occupato da abusivi, creando un ulteriore elemento di rischio e complessità nell’affrontare l’incendio. È fondamentale identificare le cause che hanno generato l’incendio e prendere misure per evitare che episodi simili si ripetano in futuro.

«Invito la popolazione a porre la massima attenzione – ha detto Elisabetta Cortani, governatrice della Misericordia – e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o comportamenti irresponsabili che potrebbero mettere a rischio l’ambiente e la sicurezza delle persone chiamando il numero 06.85913807.

La collaborazione di tutti è essenziale per preservare il patrimonio naturale di Fiumicino e garantire un futuro sostenibile per le generazioni presenti e future».