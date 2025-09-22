FIUMICINO - Paolo Adorno, cavaliere laziale e pluricampione di salto a ostacoli, e la sua compagna, Gaia Renzi, sono ancora sotto profondamente scossi dopo il terribile incendio che lunedì scorso ha devastato il loro caravan nel maneggio Equin Camping di Fiumicino. Il rogo ha distrutto non solo la loro «seconda casa», come i due riferiscono, ma ha anche causato la morte di una giovane cavalla di quattro anni, di nome Bright Star.

La coppia, che condivide la passione per l’equitazione a livello agonistico, si stava preparando a partire venerdì per Lanaken, in Belgio, per partecipare al Campionato del Mondo riservato ai cavalli giovani. I loro sogni e la loro preparazione sono stati spazzati via in pochi istanti, intorno alle 23 di lunedì notte, quando ignoti hanno appiccato il fuoco al loro van di dodici metri.

E’ stato proprio Paolo a raccontare che nell’ippica: «l’agonismo nel nostro sport non raggiunge i livelli del calcio, ci lavorano persone tranquille. Pensiamo magari a un matto, a un gesto insensato».

L’incendio si è rapidamente propagato alla vicina scuderia dove si trovavano i cavalli. Il proprietario del maneggio si è precipitato alle stalle per salvare gli animali, subendo lievi ustioni. È riuscito a trarre in salvo Nairobi, il cavallo che Adorno avrebbe montato per il torneo europeo, rimasto comunque ferito. Purtroppo, per Bright Star, la puledra di Gaia Renzi, non c’è stato nulla da fare. La giovane cavalla ha perso la vita tra le fiamme.

