TARQUINIA – Questa mattina su chiamata della sala operativa regionale i volontari Aeopc diretti dal presidente Alessandro Sacripanti sono intervenuti con due squadre per un incendio di un canneto bordo strada a Tarquinia lato autostrada A12, uscita Monte Romano.

L'incendio è stato spento e bonificata l'area. "Sono arrivate diverse segnalazioni al Centro operativo comunale - riferiscono dall'Aeopc- per questo vogliamo ringraziare la consigliera regionale Valentina Paterna che ha segnalato l'incendio inviando anche la giusta posizione ai volontari, e grazie ad un volontario dell'associazione di soccorso Giannino Caria paracadutisti di Roma che passando ha segnalato la situazione in Soup".

Nonostante il tempo e il fine novembre, i volontari Aeopc sono sempre pronti per qualsiasi esigenza. Ricordiamo tra l'altro la loro recente partecipazione alle attività di soccorso a Prato per l'emergenza alluvionale in Toscana.

