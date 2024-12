CIVITAVECCHIA – Paura questa mattina in porto, nei pressi del terminal container. A metà mattinata infatti si è sviluppata una colonna di fumo nera, alta e densa, proveniente da un incendio che ha coinvolto un container. Subito sul posto si sono portati gli uomini della Capitaneria di porto ed i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. La questione si è risolta attorno alle 13, con la Capitaneria al lavoro per ricostruire quanto avvenuto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA