«Quella di oggi è una giornata che segna profondamente la nostra comunità accademica. Un incendio ha interessato l’edificio principale della ex Facoltà di Agraria, un luogo simbolico per la nostra Università, custode di anni di storia, ricerca e innovazione». Così il rettore Stefano Ubertini. «La notizia più importante - ha aggiunto - è che tutti sono riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze. Il piano di evacuazione ha funzionato, grazie alla prontezza e alla professionalità del nostro personale e al comportamento esemplare della nostra comunità studentesca, che ha dimostrato grande responsabilità e compostezza».

Ubertini rimarca che è stato «comunque un giorno triste: per la nostra struttura, per le ricerche, le tecnologie e le attrezzature che andranno ricostruite, per la memoria materiale che quel luogo rappresentava.

Il mio più sincero grazie a tutte le squadre dei vigili del fuoco, al personale dell’Esercito italiano e della protezione Civile che hanno lavorato e stanno ancora lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area; grazie alle forze dell’Ordine, intervenute con prontezza e professionalità. Desidero ringraziare - prosegue il rettore - i ministri che hanno da subito manifestato la loro vicinanza e il loro sostegno: Annamaria Bernini (Università e Ricerca) che si è subito attivata per darci supporto e si è mantenuta in contatto con me per tutta la giornata, Gilberto Pichetto Fratin, (Ambiente) e Alessandro Giuli (Cultura). Così come ringrazio la Regione Lazio, sua eccellenza il prefetto, Gennaro Capo, la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini e il questore, Luigi Silipo. Sono commosso anche per le espressioni di solidarietà che in queste ore ci stanno esprimendo da ogni parte del Paese e dall’estero. Siamo una comunità straordinaria - conclude Ubertini - e come sempre accade nei momenti più difficili, sapremo rialzarci e tornare più forti di prima, per il bene dell’Università, per onorare la nostra storia e per continuare a contribuire allo sviluppo di questo meraviglioso territorio che ci ospita».