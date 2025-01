TARQUINIA – Vasto incendio stamane nella località San Giorgio a Tarquinia. Una casa in legno di cento metri quadrati è stata avvolta dalle fiamme. Al vaglio le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte, i volontari della Protezione civile Aeopc con un ulteriore autobotte da 7mila litri, oltre che i Carabinieri e la Polizia locale, per i rilievi del caso.

I volontari Aeopc hanno collegato la loro autobotte a quella dei vigili del fuoco per portare a termine senza sosta le operazioni di spegnimento.

Secondo quanto appreso, al momento dell’incendio non erano presenti persone. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, fortunatamente inutilizzata.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11; il tempestivo intervento dei soccorsi ha impedito la totale distruzione della casa, che è stata tuttavia dichiarata inagibile.

