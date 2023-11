LADISPOLI – Ennesima discarica a cielo aperto spuntata fuori all’improvviso con rifiuti gettati persino in mezzo alla strada. Gli automobilisti ieri mattina hanno dovuto effettuare uno slalom per evitare di impattare con i sacchi dell’immondizia abbandonati sulla carreggiata in via dei Cacciatori, ironia della sorta a poca distanza dall’attuale isola ecologica. È stato abbandonato di tutto sul ciglio della strada tra cui materiali ingombranti. Un film visto e rivisto sia in città che nelle campagne come Olmetto, Monteroni e Boietto. Nei giorni scorsi l’assessore ad Igiene e Ambiente di Palazzo Falcone, Marco Pierini, ha promesso l’installazione di ulteriori fototrappole, rispondendo ad un quesito del consigliere comunale Fabio Paparella, per cercare di individuare gli incivili che verrebbero di conseguenza multati dalla Polizia municipale. Identico scenario sotto al ponte di via Nove Novembre dove i rifiuti vengono depositati continuamente e poi vengono rimossi in danno alla collettività. Una montagna di sporcizia a poca distanza dalla biblioteca comunale e dalle scuole.

I volontari delle guardie ambientali spesso individuano nuove discariche rovistando poi nei rifiuti per cercare di trovare delle tracce che possano portare a beccare i responsabili che non hanno per niente a cuore le sorti dell’ambiente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA