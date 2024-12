Sono stati 18 i servizi di controllo straordinario del territorio organizzati nell’ultimo mese dalla Questura di Viterbo, anche con l’ausilio di equipaggi del Commissariato di Tarquinia, del reparto Prevenzione Crimine di Roma e della la polizia stradale di Viterbo che hanno consentito il monitoraggio sia del capoluogo che del litorale.

A Viterbo, nello specifico, è stata dedicata particolare attenzione alle zone all’interno delle mura del centro storico, a viale Trento e di Valle Faul. Complessivamente sono state controllate 2.202 persone e 1.349 veicoli con la contestazione di 6 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed il ritiro di una patente di guida. La polizia amministrativa ha controllato le discoteche ed è stata garantita la sicurezza in occasione delle manifestazioni di protesta degli agricoltori. La Stradale ha controllato 588 persone e 497 veicoli, denunciato 10 persone ed elevato 345 verbali per violazioni al codice della strada con 8 patenti di guida e una carta di circolazione ritirate nonché con la decurtazione di 503 punti dai documenti di guida. Tra le sanzioni la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, l’uso degli smartphone alla guida, il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, irregolarità relative all’obbligo di assicurazione e revisione dei veicoli, il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Le pattuglie hanno rilevato anche 25 incidenti stradali, dei quali 8 con feriti, nonché effettuato 2 controlli amministrativi a un’autofficina e un’autoscuola con l’arresto per tentato furto di un cittadino di nazionalità albanese.