ALLUMIERE - «Grazie per il vostro generoso contributo alla nostra causa». Ad esprimersi così la presidente dell'Avis di Allumiere, Dania Trotti, la quale a nome suo e dell'Avis rende noto che molti sono stati i donatori accorsi domenica scorsa ad Allumiere. L'Avis di Allumiere ha dato vita alla raccolta straordinaria di sangue: dalle 7.30 alle 11 è stata attiva l'autoemoteca dell’associazione con il personale sanitario esperto. I donatori sono stati inoltre sottoposti al controllo della vitamina D; il Psa a tutti gli uomini over 50 e il Tsh Reflex alle donne. «Tante persone hanno donato il sangue, soprattutto giovani: sono loro la nostra speranza e il nostro orgoglio. Questa donazione ci aiuterà a sostenere le nostre attività di beneficenza - spiega la presidente dell'Avis Allumiere, Dania Trotti - ogni donazione contribuisce al nostro sforzo di aiutare le persone bisognose. Grazie per averci scelto come destinatari del vostro contributo di beneficenza». L’iniziativa di domenica è stata anche l’occasione per «sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione del sangue», ha spiegato ancora Trotti il cui augurio è quello di veder aumentare il numero di donatori.

