LADISPOLI - In attesa delle Frecce Tricolori in programma per il 21 (le prove tecniche) e il 22 settembre (con l’Air Show),proseguono gli appuntamenti in città.

Doppio appuntamento questo fine settimana. Dopo il “Laser party - back to school”, di ieri e che ha trasformato piazza Rossellini in un vivace palcoscenico di luci e musica, si proseguirà oggi e domani con il “Ladispoli Comics & Games”, giunto alla sua sesta edizione.

«Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia vivere due giorni all'insegna dell'avventura, incontrando artisti di fama e cimentandosi in emozionanti tornei e gare Cosplay!», spiegano da Palazzo Falcone.

Nella giornata di oggi, insieme agli stand del settore e alle sessioni di Lorcana e D&D, ci saranno ospiti internazionali dello spessore di Fabrizio Manfredi (doppiatore del mitico Fry di Futurama) e, fra gli altri, i celebri fumettisti Enrique Breccia e Paulo Serpieri. Alle 22 seguirà il concerto della Ufo Rock Band. La domenica, oltre al torneo di giochi Arcade, un museo di retrogaming a due passi dalla piazza e, nel tardo pomeriggio, la gara Cosplay che ha registrato iscritti da tutta la regione.

«Ricordiamo, inoltre, gli ultimi appuntamenti che chiuderanno questa fantastica stagione estiva - hanno aggiunto dal Comune - il 14 e 15 settembre arriverà a Ladispoli il Festival del Fitness e, dulcis in fundo, il 21 e 22 settembre accoglieremo la terza edizione del Ladispoli AirShow con la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori».

