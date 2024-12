CERVETERI - Tornano in piazza Aldo Moro le erbe aromatiche di Aism, l'associazione italiana sclerosi multipla. Appuntamento sabato 4 maggio dalle 9. A coordinare il punto solidale della città etrusca: la consigliera comunale e delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la ricerca scientifica, Adele Prosperi. Dietro una donazione di 12 euro sarà possibile acquistare un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate. «Dopo il successo della campagna di Bentornata Gardensia del mese di marzo siamo pronti a tornare in piazza con questa nuova iniziativa solidale», ha detto Prosperi che sottolineato come in questi anni Cerveteri ha sempre dimostrato di essere «una collettività estremamente solidale, rispondendo in maniera importante e generosa alle varie campagne di sensibilizzazione del territorio, permettendoci di raccogliere sempre tanti fondi da devolvere in favore della ricerca scientifica e garantire dunque un sostegno concreto alle persone con sclerosi multiplia e a tutte le attività portate avanti da medici e ricercatori per trovare finalmente una cura a una malattia che oggi è purtroppo ancora incurabile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA