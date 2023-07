FIUMICINO - Nell’ambito di un servizio straordinario di controlli, che ha riguardato anche tutto il territorio di Ostia, I Carabinieri della Stazione di Fregene, a seguito di controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne ed un 35enne ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due sono stati trovati con 5 grammi di cocaina. Nella medesima circostanza, il conducente del veicolo, in seguito al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti è stato denunciato per il reato di cui all’art. 196 c.8 del CDS con contestuale ritiro della patente di guida. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.