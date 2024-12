FIUMICINO - « Abbiamo trattato in Commissione ponte Ceci. Questo ci ha permesso di approfondire determinate dinamiche e seguire più da vicino lo stato dei lavori di questo importante collegamento territoriale». Lo dichiara il presidente della Commissione lavori pubblici Roberto Feola.

«In Commissione – spiega Feola – abbiamo esaminato i disegni progettuali illustrati dal tecnico responsabile dell’area cantieristica. Il nuovo ponte sarà a doppia corsia di marcia e sarà composto da due carreggiate da 3,50 metri. Saranno poi realizzati un marciapiede pedonale e una pista ciclabile. In Commissione sono stati trattati tutti gli aspetti politici e tecnici sulla cronistoria di un ponte che, per la funzione importante di collegamento che ha, non è riuscito a trovare negli anni una realizzazione concreta.

La volontà e la capacità dell’Amministrazione è stata, senz’altro, quella di accelerare tutto l’iter per procedere all’inizio dei lavori che porteranno un grandissimo risultato alla cittadinanza. L’impegno per portare avanti quante più migliorie possibili in tutto il territorio resta la prerogativa, cercando di individuare i punti fondamentali sul quale poter lavorare concentrando l’indirizzo degli uffici da parte dell’Assessorato.

Questo - sottolinea Feola - ci permette di dare molte risposte in tutto il territorio e portare avanti interventi programmatici e criticità da affrontare. L’aspetto fondamentale resta soprattutto quello relativo alla sicurezza che il vecchio ponte non garantiva e alla larghezza delle carreggiate - conclude - che permetteranno anche ai molti mezzi pesanti e agricoli di poter transitare in maniera più fluida».