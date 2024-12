CERVETERI - Uno spettacolo di "Reading al buio". Questa l'iniziativa in programma per venerdì prossimo alle 19 in biblioteca che rientra all'interno delle attività promosse e realizzate nell'ambito del progetto "BACI di Cultura" (biblioteca accessibile centro inclusivo), con il quale i temi dell'inclusione, dell'accoglienza e del rispetto delle diversità sono stati messi al centro della proposta culturale. «Il Reading al buio - spiegano dal Comune - è un’esperienza altamente partecipativa che accende i sensi e la fantasia. Attraverso l’assenza di luce annulla qualsiasi distinzione tra chi legge con gli occhi, chi con le mani, chi con le orecchie. Scrittori e lettori non vedenti o ipovedenti leggono alternativamente uno stesso libro, e parole lette, toccate, ascoltate diventano così il mezzo per sperimentare nuove forme di lettura e permettono di avvicinarsi in maniera non convenzionale al tema dell’accessibilità e alla scoperta degli autori. Alla lettura parteciperà eccezionalmente la scrittrice Giulia Caminito e i brani saranno tratti dal suo romanzo più famoso “L’acqua del lago non è mai dolce”, libro che nel 2021 è stato premiato con il premio “Strega Off” e con il premio “Super Campiello”. Un momento per fermarsi e riflettere su quanto sia importante garantire l’accessibilità dei contenuti culturali. Una scelta di civiltà e sensibilità, che l’amministrazione comunale e la biblioteca - proseguono dal palazzetto comunale - hanno deciso di prendere con convinzione. Sono infatti tantissime le attività che si sono susseguite per promuovere la lettura per persone con disabilità cognitive e sensoriali. Il progetto BACI di Cultura in questi ultimi mesi ha trasformato la biblioteca comunale in un vero centro di eccellenza dell’inclusione e dell’accoglienza. Laboratori tematici, spettacoli sull’argomento, corsi di formazione e un vasto catalogo di testi e documenti ad alta leggibilità, a comunicazione aumentativa e alternativa, libri tattili, a immagini, in Braille e digitali hanno fatto si che l’offerta di lettura potesse aumentare e, soprattutto, che potesse aumentare la platea dei lettori coinvolti».

