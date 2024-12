LADISPOLI - Tornano in biblioeca gli incontri di Filosofarte: con "Ri-Trovarsi ... Storie in essere". Gli appuntamenti sono dedicati alla pratica della filosofia come arte di essere dalla conoscenze di sè alla pratica di vita. Gli incontri si terranno tutti i mercoledì dal 25 settembre al 30 ottobre dal 9.30 alle 11.30. Il progetto, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019, è ideato da Aperta Parentesi e gli incontri sono curati da Donatella Silvia Rossi, sociologa e filosofArtista insieme a Fabiana Ponzi, esperta di teatro terapia. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca; non è necessario aver partecipato ai precedenti incontri per iscriversi.

