LADISPOLI – Al via il progetto “A spasso tra immagini e parole-Letture e laboratorio di scrittura creativa”. Tornano le lezioni dedicate a tutti i bambini dai 9 agli 11 anni. Si tratta di due incontri – come spiegato da Palazzo Falcone - in cui i partecipanti scopriranno come la lettura degli albi illustrati accenda le emozioni e il pensiero creativo offrendo molti spunti per la scrittura. Il primo appuntamento è lunedì 22 aprile dalle 16.15 alle 17.45. L’iniziativa è curata dall'associazione Aperta Parentesi ed è realizzata con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi. Gli incontri sono a cura Francesca Maggiore. La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca.

