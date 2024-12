LADISPOLI - In biblioteca arriva "Filosofarte" un progetto di filosofia attiva dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il percorso, strutturato in 7 incontri da marzo ad ottobre, ha l'obiettivo di coinvolgere attivamente i ragazzi nella percezione del ritmo della vita, esortandoli a sintonizzarsi con il loro sentire profondo. Il filo conduttore sono i libri, portavoce di memorie attive, sentimenti celati, immaginati e non espressi: la lettura sarà espressione creativa del proprio universo interiore che parte dal libro, risorsa di conoscenza e pratica attraverso cui specchiarsi, riflettere, agire l’intento. FilosofArte diventa una utile pratica di vita, nelle sue infinite possibilità, tutte concentrate nella realizzazione di Bellezza e, allo stesso tempo, l'esercizio della riflessione creativa permette alla filosofia e l’arte di prendersi per mano. Ogni laboratorio sarà strutturato su un ritmo preciso: Concentro - lo spazio di condivisione accoglie possibilità esplorative attraverso voci in opera. Rifletto. Focus - oriento lo sguardo attraverso il sentire. Realizzo - metto in opera la bellezza. Gli strumenti operativi utilizzati coinvolgeranno il suono, il tatto, la vista, il gusto e l’olfatto, in dialogo con la stanza creativa dove mente e cuore sanno come incontrarsi. Gli incontri si svolgeranno dalle 15:30 alle 17:30 il 14 e 20 marzo, il 4 e l'11 aprile, il 9 maggio, il 9 settembre e il primo ottobre. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca.

