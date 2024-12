LADISPOLI - "Acqua e Sangue", questo l'evento in programma sabato in biblioteca promosso dall'Avis di Ladispoli. All'incontro prenderanno parte il sindaco Alessandro Grando, il presidente dell'Avis, Salvatore Vernata, il delegato al servizio idrico e ricercatore Enea, Filippo Moretti con "L'acqua risorsa primaria ed elemento vitale". Presenti anche Anna Maria D'Addosio, direttore Simt Ospedale San Pietro BPF di Roma, con “La donazione del sangue, tra carenza ed eccedenza”; Fulvio Viceré, presidente Avis Intercomunale San Pietro, con “Le associazioni dei donatori, una risposta significativa”; Margherita Frappa, assessore alla Pubblica istruzione del comune di Ladispoli, con “Educare alla donazione del sangue, l’informazione nelle scuole”; Riccardo Tomaselli, coordinatore nazionale Health Italia e promotore mutualistico, con Solidarietà e cultura del dono, per la crescita e lo sviluppo del territorio”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA