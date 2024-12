LADISPOLI – La piazza illuminata, così come il corso principale e le altre via del centro, gli spettacoli teatrali e il presepe vivente in attesa del concertone di Capodanno. A Ladispoli il Natale entra nel vivo con tutti gli eventi che proseguiranno fino all’Epifania. Programma ricco più che mai a Ladispoli dove nella centrale piazza Rossellini è già aperta la Ice Park, la pista di pattinaggio che sta facendo sognare i bambini. Spazio al Presepe vivente nel bosco di Palo. Comune e Pro Loco hanno lavorato per allestire un doppio appuntamento nell’atmosfera magica di Betlemme il 26 e il 27 dicembre dalle 17.30 alle 19.30. Santo Stefano dedicato al cinema: alle 17 al teatro Vannini ci sarà la proiezione de “La sirenetta”. Serata cinema anche il 27 con “L’ultima notte di amore” (alle 21) e il 28 alla stessa ora “Enea”. La grande attesa però è per il concerto di Capodanno. Il 31 in piazza Falcone si esibiranno Nek ed Ema Stokholma.

