FIUMICINO - Caso Imu sui terreni vincolati, arrivano novità. Ci sono volte in cui i giudici smentiscono i giudici. Accade di rado, ma capita, ed è il sale della nostra democrazia, che prevede più gradi di giudizio. Perché può capitare di prendere un abbaglio. E quando il meccanismo si ripercuote non solo per un singolo episodio, ma – come si dice – “fa giurisprudenza”, allora la cosa diventa di interesse generale.

E’ il caso di Fiumicino e dell’annoso problema dell’Imu sui terreni edificabili. Quella tassa per intenderci – che si paga da quando sono stati inseriti nel piano regolatore come “edificabili” ma che, per una serie infinita di vincoli, edificabili non lo sono mai realmente diventati. Col passare degli anni (tanti, troppi) le famiglie sono state costrette a pagare fior di soldi per una tassa che li riteneva proprietari di terreni con un valore che, in realtà, non hanno mai avuto.

Contro questo sistema ci sono stati interventi palliativi del Comune, che però non hanno risolto il problema (ma che hanno però fatto da fondamenta alle controdeduzioni presentate in giudizio, dove si evidenziava la correttezza dell’operato del Comune nel chiedere l’Imu), così come le opere messe in campo dai vari Enti per superare i vincoli esistenti. Lotte infinite da parte dei cittadini, con in testa il Comitato spontaneo Isola Sacra, e ricorsi su ricorsi in tribunale.

E arriviamo così all’inizio dell’articolo, con la sentenza n.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, su una causa intentata dall’avvocato Luciano Marranghello. In molti casi l’avvocato Marranghello ha già ottenuto diversi successi relativi al contenzioso sull’Imu, ma questo assume una valenza particolare, per due motivi. Il primo, è che arriva in secondo grado, dunque con una riflessione in più rispetto alle prime istante, la seconda è proprio la motivazione che esplicitamente mette nero su bianco l’errore commesso nell’aver respinto il ricorso in primo grado.

“I primi giudici non hanno tenuto conto del vincolo idrogeologico… (che preclude) totalmente la edificabilità potenziale del terreno rendendolo inedificabile…. Pertanto, la sentenza ha errato nell’aver considerato rilevante esclusivamente – scrivono i giudici – il piano regolatore generale che pur prevedendo l’edificabilità del terreno, deve tener conto dei vincoli idrogeologici che svuotano completamente nella specie il diritto di edificabilità”.

Un diritto non può dunque essere considerato tale (e fatto pagare) se non può realmente essere goduto.

Soddisfatto l’avvocato Marranghello, che per arrivare a questa soluzione ha dovuto controdedurre due volte le opposizioni fatte dal Comune di Fiumicino; soddisfatto anche il presidente del Comitato spontaneo Isola Sacra, Fabrizio Pagliuca: «Lo diciamo da anni: l’Imu sui terreni edificabili gravati da vincolo idrogeologico non va pagata, anzi non andrebbe proprio richiesta ai cittadini proprietari. Non lo diciamo solo noi, ci sono centinaia di delibere di vari Comuni che stabiliscono una scontistica che va dal 60% al 99% su suddetti terreni. Non solo, ci sono migliaia di sentenze che danno ragione al Cittadino e torto ai Comuni che richiedono tale pagamento, come l’ultima sentenza vinta appunto dall’avvocato Marranghello.

«A questo proposito – spiega Pagliuca – avevamo preparato e recapitato all’ex sindaco Montino un dossier con queste documentazioni. Aveva promesso che l’avrebbe fatto analizzare dai suoi avvocati e poi ci avrebbe risposto. Ancora aspettiamo. Abbiamo organizzato sit in di protesta, finché ci siamo incatenati al Comune e solo lì (dopo tempo) siamo stati ascoltati, e dopo tempo è stata applicata la famosa Delibera 31 che esisteva dal 2009 ma che non era stata fatta conoscere alla maggior parte dei proprietari».

«I cittadini – conclude Pagliuca – meritano rispetto. Ora siamo ad un punto di svolta, manca solo il collaudo delle Idrovore e quell’odioso vincolo R3 potrà essere declassato almeno a R2, consentendo ai cittadini di costruire ed al Comune di riscuotere la tassa, anche se per legge di compensazione, il tributo dovrebbe essere rivisto».