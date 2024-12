MONTALTO - Fotovoltaico in primo piano ieri nel consiglio comunale di Montalto di Castro. Sul tavolo molti problemi che il territorio sta subendo in conseguenza della realizzazione degli impianti fotovoltaici . In apertura della seduta il consigliere Di Giorgio ha esposto la mozione presentata dall’opposizione invitando la maggioranza a modificarla insieme per ricercare un testo condiviso che contenesse specifiche azioni da porre in essere e che potesse essere votato all’unanimità. La sindaca Emanuela Socciarelli, in replica, ha subito accolto l’invito di Di Giorgio ed ha proposto di organizzare degli incontri tra tutti i consiglieri comunali per individuare le azioni concrete su cui impegnare l’intero consiglio comunale.

Dopo il dibattito che si è acceso tra i consiglieri, quando sembrava che il consiglio potesse chiudersi con un accordo trasversale finalizzato alla condivisione della azione amministrativa in materia di impianti Fer, il consigliere Luca Benni ha corretto la linea proposta da Di Giorgio chiedendo di mettere in votazione la mozione senza alcuna modifica.

A quel punto si è resa necessaria una sospensione dei lavori dell’aula per consentire all’opposizione di chiarirsi e di indicare quale fosse la linea da seguire.

Alla riapertura dei lavori, il consigliere Di Giorgio ha riferito che la linea dell’opposizione era quella proposta dal Benni, con grande rammarico della sindaca che ha nuovamente invitato i presenti alla riflessione ed a convergere sulla prima proposta che vedeva tutti gli amministratori lavorare insieme per un obiettivo condiviso.

Nulla di fatto. L’opposizione ha chiesto di mettere a votazione la propria mozione, che è stata respinta «perché - spiega la sindaca Socciarelli - in alcuni aspetti era del tutto generica e d’altro lato conteneva richieste che non sono di competenza comunale ma della Regione e dello Stato». «È un peccato - dichiarano dalla maggioranza - un’occasionone persa per dare un segnale concreto alla cittadinanza, ed in particolare agli abitanti dei quartieri che sono oggettivamente danneggiati dalla costruzione degli impianti fotovoltaici. Da parte nostra rimane aperto l’invito ai consiglieri di opposizione per riunirci e mostrare loro tutte le attività amministrative che in questi due anni abbiamo realizzato, nonché per concertare con il supporto degli uffici le azioni da porre in essere per fronteggiare questo fenomeno di trasformazione del nostro territorio e dei disagi che sta comportando».

