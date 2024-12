CERVETERI - Si sono distinti ognuno per il suo settore e saranno premiati domani per “Impegno civico”. Quindici le persone a ricevere la targa nell’iniziativa promossa dal comitato di zona Cerenova-Campo di Mare e dall’associazione culturale Ad Maiora Semper Cerenova che da due anni ha assunto la denominazione Alberto Sava, in memoria del giornalista e uomo di cultura della comunità cerite scomparso. L’elenco dei premiati: il giornalista impegnato soprattutto nella valorizzazione dell’archeologia Giovanni Zucconi, il preside ormai in pensione della Corrado Melone Riccardo Agresti, il responsabile della protezione civile comunale di Cerveteri Renato Bisegni, il consigliere comunale di opposizione Luca Piergentili, la residente Bruna Di Berardino impegnata nella promozione della cultura etrusca, Mario Gallo per le sue iniziative di promozione sociale dedicate all’igiene urbana, l’allenatore di calcio dell’Angri Marco Scorsini, la giornalista e inviata di guerra Francesca Caferri, l’ex assessore ai Servizi sociali di Cerveteri Francesca Badini, il presidente del Nucleo archeologico Antica Caere Antonio Amasio, il vigile del fuoco Claudio Foiani, il fondatore del Controllo del vicinato Cerenova ed ex carabiniere Francesco Caccetta, il socio del Controllo del vicinato Giancarlo Cirulli, un altro membro delle forze dell’ordine in pensione Biagio Palladino e un altro aderente al gruppo Controllo del vicinato Fabio Corsanici. La cerimonia di consegna avverrà oggi allo stabilimento dell’Associazione Nautica di Campo di Mare a partire dalle 18.

