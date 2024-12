ALLUMIERE - Il progetto "Educazione in Natura con Wild Daisy "che si sta svolgendo al Faggeto di Allumiere riapre le iscrizioni per l'ultima settimana di giugno. Questo particolare Summer Camp Offre ai bambini dai 2 agli 8 anni, le preziose possibilità di: imparare dalla natura, condividere, mangiare sano, imparare l'inglese e lo spagnolo, fare educazione emozionale, vedere il mondo da un'altra prospettiva ed avere rispetto per ogni forma di vita.

Con i bambini "Teacher Julia". Questa è un'occasione unica per valorizzare il territorio che diventa un'aula aperta per i bimbi che partecipano. I genitori interessati devono ffrettarsi a prenotare perchè i posti sono limitati. "Se vuoi cambiare il mondo che ti circonda comincia da te genitore, comincia da tuo figlio.

Affrettatevi a prenotare il vostro posto - spiegano gli organizzatiri di questa iniziativa di Summer Camp per bambini al faggeto - noi Teachers della Scuola del Bosco di Civitavecchia proponiamo un centro estivo in outdoor education (educazione in natura) alla Faggeta di Allumiere dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 con possibili variazioni. Il nostro format, che proponiamo nella nostra scuola a Civitavecchia dal 2020 prevedevanche per questo Summer Camp corsi di ingua inglese e spagnolo tutti i giorni: proposta propedeutica attraverso il gioco, letture animate, role-play and Drama! Non mancheranno laboratori con materiale destrutturato, per una full immersion in natura. "Educazione Attiva", impariamo dalle esperienze dirette; "Educazione Diffusa" conoscenza diretta del territorio; "Educazione Emozionale" approccio alla consapevolezza, al riconoscimento e alla gestione delle nostre emozioni".

Per ulteriori info Teacher Julia 3297282640. Per capire chi siamo visitate la nostra pagina fb: wilddaisy outdoor education, oppure il nostro gruppo fb wilddaisy educazione in natura. Non dimenticate la prenotazione: è obbligatoria".

