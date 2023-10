Sono giornate di ricorrenze e festeggiamento per il vescovo Orazio Francesco Piazza che oggi ha compiuto 70 anni.

Nato a Solopaca in provincia di Benevento, dal 25 giugno 2013 all’anno scorso è stato vescovo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta.

Tra qualche giorno sarà un anno che ha raggiunto Viterbo, di cui è diventato vescovo il 7 ottobre 2022.

Dopo gli studi presso il seminario minore di Cerreto Sannita, nel 1971 ha conseguito la maturità classica presso il pontificio seminario regionale “Pio XI” di Benevento proseguendo la formazione presso la pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale di Napoli dove ha conseguito nel 1976 il baccellierato in filosofia e teologia, nel 1978 la licenza in teologia dogmatica e nel 1983 anche il dottorato in teologia dogmatica. Il 14 aprile 2018, Papa Francesco ha nominato Piazza membro della Congregazione delle cause dei santi. É stato inoltre segretario della commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della Conferenza episcopale italiana dal 2015 al 2021. Piazza é particolarmente impegnato nel mondo dei media attraverso attività giornalistica e la conduzione televisiva di programmi divulgativi (per 4 anni Credere pensando) in reti televisive private a larga diffusione territoriale. Arrivato a Viterbo ha subito stretto un solido rapporto con la comunità e le istituzioni, portando presenza e sostegno nei più importanti momenti di vita comunitaria. Oltre a compleanno e onomastico, ricorrono anche dieci anni di ordinazione episcopale . Domenica 8 ottobre festeggerà al santuario della Madonna della Quercia officiando la santa messa delle 17.