Con l’inizio della Quaresima, la Diocesi con il vescovo Orazio Francesco, propone un sentiero quaresimale che, avendo il riferimento certo nella Parola di Dio, può essere da tutti percorso: la purificazione-conversione del cuore e della vita, con il triplice aiuto della preghiera, digiuno e carità, è cercato nella propria persona, nel contesto abituale delle relazioni, nel lavoro che si è chiamati a svolgere. Di seguito è offerto anche il criterio per un’azione graduale e progressiva che si svilupperà in quattro tappe: Deformata reformare – Reformata conformare – Conformata confirmare – Confirmata transformare. In pratica è necessario cercare, nel desiderio di un’effettiva trasformazione e con la grazia di Colui che ci avvolge nella sua misericordia, di identificare dentro di sé e nella vita: ciò che è particolarmente deformato per riformarlo, cambiarlo; ciò che si riesce a cambiare, deve essere conformato al nuovo riferimento interiore; ciò che ha preso nuova forma va confermato, stabilizzato; questa nuova condizione interiore deve generare un nuovo stile di vita nella fatica del vivere. Nella singola Lectio si applica il metodo di discernimento alle virtù “cardinali”: Prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, sostenuti dalla pazienza. Gli incontri si terranno ogni martedì di Quaresima alle 18.30 in alcune chiese della città di Viterbo e sono aperti a tutti. Òggi al Sacro Cuore; il 27 febbraio chiesa Santi Valentino e Ilario; 5 marzo Santa Maria della Grotticella; 12 marzo Santa Maria della Quercia. Per dare la possibilità anche ai lontani di seguire, la Lectio sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Diocesi di Viterbo a cura dell’ufficio comunicazioni Sociali (Facebook e Youtube).

