Nel segno della tradizione, ieri pomeriggio alle 18 in piazza dei Caduti, si è svolta la tradizionale accensione dell’albero di Natale, animata dal quartetto di Sassofonisti del liceo Santa Rosa. «Il valore più importante su cui puntare per questo Natale è la fiducia, perché dire a qualcuno “io mi fido di te” significa dargli in mano qualcosa di importante da decidere o condividere. Io mi fido di queste persone, mi fido di Viterbo, e mi fido di quello che stiamo realizzando tutti insieme». Con queste parole, la sindaca Chiara Frontini ha acceso l’albero di Natale, dando ufficialmente il via alle festività viterbesi, ringraziando «tutti coloro che hanno reso questo Natale possibile: i consiglieri e gli assessori che sono qui - ha detto Frontini - non li nomino tutti perché sarebbe impossibile farlo, ma in particolare una menzione la voglio fare per l'assessore Scardozzi, la consigliera Purchiaroni e la consigliera D'Alexandris che sono ormai le elfette del Natale, le chiamiamo così perché stanno veramente lavorando per questa edizione. Grazie a tutte le istituzioni che sono qui presenti con noi questa sera, con l'auspicio che questo Natale sia un Natale di buona vita», ha concluso Frontini.

