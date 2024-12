TOLFA - Domenica 14 luglio, presso il Cinema Teatro Claudio di Tolfa, alle ore 18,30 verrá proiettato un bellissimo video sul Torneo dei butteri dal '66 a oggi e si potranno ascoltare delle bellissime e interessanti testimonianze. "Fin da quando ho preso la gestione della Proloco di Tolfa tre anni fa insieme alla vicepresidente Angela Ceccarelli e a Mauro Testa ho pensato a come riportare agli antichi fasti e importanza non solo locale il Torneo dei Butteri che nella storia tolfetana risaliva al lontano 1968 quando fu ideato e importato dal buttero Roberto Perfetti (detto Pedalino) e dal maestro Rocchi - spiega l'attivissimo presidente della Pro Loco di Tolfa, Felice Tidei - la Proloco ha assunto, con un po' di fatica e lavorando sodo, di nuovo il ruolo di organizzatore dei due tornei, Rionale e Regionale, con la collaborazione dei Rioni di Tolfa a cui da poco si e' aggiunto anche quello del Battaglione di Santa Severa Nord. L'hanno scorso, poi, si e' di nuovo fatta dopo un decennio la sfilata in costume dei paesani di Tolfa che ha visto la partecipazione di un centinaio di comparse sul tema tradizionale della coltivazione del grano. Abbiamo poi ritenuto opportuno realizzare un filmato sulla storia cinquantennale del Torneo dei Butteri ottenendo un finanziamento della Regione Lazio. In esso si ripercorrono le varie fasi del torneo con interviste ai butteri partecipanti, alle persone che ne hanno fatta la storia, e ai butteri contemporanei. Il video verra' presentato in anteprima domenica 14 luglio presso il Cinema Teatro Claudio di Tolfa alle ore 18.30. Invitiamo tutti a partecipare".

