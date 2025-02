VITORCHIANO - Il Comune di Vitorchiano precisa che il sistema di telecamere, di cui si è dotato sin dal 2017 per la sicurezza e per un controllo del territorio sempre più capillare, è perfettamente e regolarmente funzionante. Peraltro, lo stesso sarà presto dotato di nuovi punti di ripresa, con l’intenzione di ampliarlo per coprire zone sensibili non ancora servite, come recentemente comunicato dopo la conferma di un finanziamento regionale.

L’amministrazione comunale reputa utile ricordare la presenza di questo utile strumento di deterrenza e controllo, sottolineandone il corretto funzionamento, alla luce di segnalazioni relative a messaggi che alcune persone stanno inserendo in chat pubbliche, diffondendo notizie false e fuorvianti. Un tema delicato su cui si ritiene utile fare immediata e definitiva chiarezza.

L’impianto di videosorveglianza di Vitorchiano per la sicurezza e il controllo del territorio sarà quindi potenziato sia nel centro che nelle frazioni di Paparano, Pallone e Sodarella, grazie a un progetto cofinanziato dalla regione Lazio attraverso l’avviso pubblico “Sicurezza in comune”, a cui l’amministrazione comunale di Vitorchiano aveva aderito nello scorso settembre. Il finanziamento regionale di 20.000 euro ottenuto si integra ai 24.000 già stanziati dal Comune di Vitorchiano per attuare un progetto che complessivamente andrà a gara per 44.000 euro. Tali opere permetteranno di proseguire in un virtuoso e continuo percorso di crescita verso maggiori sicurezza e fruibilità delle aree urbane.

«Le nuove installazioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – saranno sia di contesto, con altre 14 telecamere, sia finalizzate alla lettura ottica della targa dei veicoli, con l’aggiunta di 3 specifici dispositivi. Saranno anche attivate in 8 nuovi punti sensibili che non erano ancora coperti dal sistema di videosorveglianza centralizzato. Altri 2 siti saranno potenziati con nuovi dispositivi». «Sistemi come questi – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – sono utili anche per contrastare e prevenire i reati comuni e gli atti di vandalismo. Tali installazioni aggiuntive saranno possibili grazie anche al finanziamento della regione, al cui bando la nostra amministrazione ha aderito a fine estate, continuando a dare seguito a un preciso impegno preso con i cittadini in campagna elettorale. La positiva risposta della regione Lazio, che ha valutato il nostro progetto al quinto posto tra i 19 finanziati all’interno di 34 progetti ammissibili, dimostra l’efficacia della capacità progettuale del nostro comune e degli strumenti messi in campo».

«L’obiettivo – conclude Cruciani – è potenziare lo strumento di controllo nato nel 2017, incrementato e reso sempre più capillare nel corso degli anni con continue e progressive installazioni, in modo da fornire al contempo un utile strumento di lavoro alla polizia locale e alla stazione dei carabinieri che ringraziamo per l’importante lavoro quotidiano svolto sulle nostre strade e a tutela della sicurezza di tutti. Un rinnovato ringraziamento al tenente Egidi della polizia locale per l’attenzione continua su tematiche come questa, estremamente sensibili e importanti per l’intera comunità».

